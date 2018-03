Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst: Über die Mainstream-Medien hinaus umfassender informieren!

Deutsch

Sputnik

China Heute

Radio China International

RTdeutsch

junge Welt

Telepolis

AG Friedensforschung

Rubikon

Kontext TV

Hintergrund

Neues Deutschland

Weltnetz

Nachdenkseiten

amerika21.de – Nachrichten aus Lateinamerika

Netzwerk Friedenskooperative

Fefes Blog IT- Sicherheitsexperte von Leitner

Telepolis Onlinemagazin Heise Verlag

antikrieg.com

Net News Global Internationaler Pressespiegel

Rationalgalerie

Luftpost Friedenspolitische Mitteilungen

Zeitung gegen den Krieg

antikriegTV

Rotfuchs



English:

New China TV

CCTV English

Sputnik News

Vesti News

xinhuanet

Russia Today

teleSUR

PressTV

SANA Syrian Arab News Agency

International Action Center

War is a Crime

Alternet.org

Counterpunch

antiwar.com

Truth-Out

Stop NATO Blog

stopwar.org.uk

Code Pink

consortiumnews

World Beyond War

Global Research

Spanish



RT en Español

HISPANTV

Italienisch

PANDORA TV

Fulvio Grimaldi Blog

potere populo

