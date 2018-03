Chinas Parlament hat getagt: Kampf gegen Armut und Korruption, mehr qualitatives Wirtschaftswachstum und Umweltschutz im Mittelpunkt (junge Welt)

Als wichtigste Herausforderungen für China wurden wirtschaftliche Risiken, Armut und Umweltverschmutzung genannt. Eine »Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand« könne nicht mit volatilen Finanzmärkten, mit Menschen, die in der Armutsfalle ausharren müssten, bei verschmutztem Himmel, Gebirgen und Flüssen entstehen, so Li. Dies seien die drei kritischen Schlachten, welche die Partei zu schlagen habe.

