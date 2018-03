Von Sowjetvergleichen bis zu Autoritarismusverwürfen hat sich die Berichterstattung über die Präsidentenwahlen in Russland seit 2004 kaum verändert. Neu war nur die Verschwörungstheorie, Putin habe den Fall Skripal zum Heben der Wahlbeteiligung inszeniert.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/russland/66906-westliche-presse-diktator-putin-gewinnt-gefaelschte-wahlen/

