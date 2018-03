Syrien: Bericht vom Besuch des Weltfriedensrats in Damaskus vom 1. bis zum 5. März – Verurteilung des anhaltenden Versuch der bewaffneten Destabilisierung des Landes

http://www.wpc-in.org/news/world-peace-council-visited-damascus

Vorbereitung auf eine internationale Solidaritätsmission im Juni nach Syrien

Besuch des Weltfriedensrats in Damaskus, Syrien, wurde vom 1. bis 5. März erfolgreich abgeschlossen.

Auf Einladung des Syrischen Nationalen Friedensrates besuchte eine Delegation Damaskus. Teilnehmer war Iraklis Tsavdaridis, Exekutivsekretär des Weltfriedensrates WPC, Akel Takaz und Jamil Safieh, Vorsitzender der Friedens- und Solidaritätsausschüsse von Palästina bzw. Libanon. Es fanden Treffen mit politischen und sozialen Organisationen des Landes und der Menschen statt.

Der WPC traf sich mit dem Syrischen Nationalen Friedensrat, und man drückte seine volle Solidarität mit dem syrischen Volk in seinem gerechten Kampf gegen ausländische Aggressionen und Interventionen zur geostrategischen Kontrolle von Energieressourcen und Pipelines als Teil eines „breiteren Nahen Ostens“.

Der WPC verurteilte den anhaltenden Versuch der bewaffneten Destabilisierung des Landes.

Die WPC-Delegation verurteilte die militärische Intervention und die Präsenz der Türkei in den nördlichen Gebieten Syriens unter dem Vorwand der kurdischen Frage, die wiederum von den USA für ihre eigenen Zwecke und im Wettbewerb mit anderen Kräften zur Kontrolle der Nachbarstaaten benutzt wird.

Der WPC bekräftigte seine langjährige Position für die Beendigung der imperialistischen Interventionen, den Rückzug aller ausländischen Streitkräfte, einschließlich zehntausender Söldner, die in Dutzenden von Gruppen und Armeen aus über 80 Ländern der Welt organisiert sind.

Der WPC bedauerte die massive Zerstörung des Landes, den Verlust von Zehntausenden syrischer Soldaten und Zivilisten, verursacht durch den „Islamischen Staat“, die „Al Nusra“, die „Freie Syrische Armee“ und viele andere, die Unterstützung erfahren, seitens der USA, der NATO und der EU, zusammen mit der Türkei, Israel und den reaktionären Regimes der Golfmonarchien.

Besonderer Bezug wurde auf die Millionen von Flüchtlingen in der Türkei, im Libanon und in Jordanien genommen, und auf diejenigen, die versuchten, durch die Ägäis nach Griechenland und Europa zu kommen, die Lebensbedingungen in den Flüchtlingslagern.

Der Syrische Nationale Friedensrat dankte dem WPC und seinen Mitgliedern für seine feste und kontinuierliche Solidarität. Er erklärte, dass sich der WPC in schwierigen Zeiten als echter Freund erwiesen habe, mit klaren Grundsatzpositionen zugunsten des gerechten Kampfes des syrischen Volkes und betonte, dass sein Land „das Opfer einer beispiellosen imperialistischen Verschwörung von enormen Dimensionen geworden sei“.

Die Schlachten sind noch nicht abgeschlossen „. Sie brachten die Überzeugung zum Ausdruck, dass die Intervention in Syrien die Fortsetzung eines 1999 in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen und Jemen begonnenen Krieges sei und dass „das syrische Volk eine schwere Blutschuld zu zahlen hatte, weil es sich weigerte, sich zu unterwerfen der US-NATO und EU und ihre Plänen unterzuordnen „.

Der syrische Nationalfriedensrat stellte weiterhin fest, dass der Krieg trotz der aller Bemühungen der Gegner, keine religiöse Grundlage hatte und verurteilte die türkische Militärinvasion in der syrischen Provinz Afrin. Der syrische Nationalfriedensrat unterstrich, das die Kurden in Syrien ein integraler Teil des syrischen Volkes seien.

Der syrische Friedensrat verurteilte die Kampagne der USA sezessionistische Tendenzen unter den Kurden zu schüren. Man erklärte dann, dass Syrien eine kurdische Bevölkerung im ganzen Land (etwa 10-11%) und in allen Städten hat und dass in der Provinz Afrin nicht nur syrische Kurden leben, sondern auch viele andere Syrer.

Internationale Solidaritätsmission plant Besuch im Juni in Syrien

Das Thema der Treffen und Gespräche des WPC mit dem Syrischen Nationalen Friedensrat war schließlich die (oft vom WPC diskutierte) Idee, eine große internationale Solidaritätsmission nach Syrien zu organisieren.

Insbesondere wurde von syrischer Seite vorgeschlagen, dass der Weltfriedensrat (WPC) und der Weltverband der Demokratischen Jugend (WFDY) im Juni gemeinsam eine Solidaritätsmission zu organisieren.

Treffen mit den kommunistischen Parteien Syriens

Während des Besuchs des WPC in Damaskus hatte die Delegation die Möglichkeit, Delegationen beider Kommunistischen Parteien Syriens zu treffen.

Der WPC trifft den stellvertretenden Außenminister von Syrien, der dem WPC herzlich dankt für die Unterstützung des gerechten Kampfes der Menschen „gegen einen allmächtigen und vielschichtigen Feind, der erfolglos versuchte, unser Volk unterzuordnen.

Der syrische Minister verurteilte die militärische Intervention der Türkei in den syrischen Gebieten im Norden des Landes und anderswo und auf die Politik Saudi-Arabiens, das bewaffnete Söldner im Osten der Hauptstadt unterstützt. Er verurteilte auch die brutale militärische und finanzielle Unterstützung der USA und der EU für bewaffnete Terroristen.

Am Ende des Treffens gab Iraklis Tsavdaridis, Exekutivsekretär des WPC, in den syrischen Medien und der Syrischen Arabischen Nachrichtenagentur (SANA) folgende Erklärung ab:

„Der Weltfriedensrat bringt seine Solidarität mit dem syrischen Volk zum Ausdruck, in seinem schwierigen Kampf zur Verteidigung seiner souveränen Rechte gegen eine riesige US-NATO- und EU-Kriegsmaschine zusammen mit Verbündeten in der Region und insbesondere in der Türkei, Israel und den reaktionären Golf-Regimen. Zehntausende von bewaffneten „heiligen Kriegern“ seien ausgerüstet und angeführt worden, um die Region zu kontrollieren, die reich an Energierohstoffen ist und für Pipelines entscheidend ist. Der WPC unterstützt das unveräußerliche Recht des syrischen Volkes, frei und unabhängig über sein Schicksal zu entscheiden. In diesem Zusammenhang wird der WPC die Initiative ergreifen, um in naher Zukunft eine Internationale Solidaritätsmission mit dem syrischen Volk zu organisieren. „

Vorbereitet von Iraklis Tsavdaridis

10. März 2018

