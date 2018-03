….solange Kim Jong Un und Nordkorea sich im Besitz selbst einiger weniger Atomsprengköpfe wissen, dürften ihm und seinem Land ein auch nur annähernd so grausames Schicksal wie Saddam Hussein und dem Irak oder Muammar Al-Ghaddafi und Libyen erspart bleiben.

den ganzen Artikel hier

https://www.jungewelt.de/artikel/329266.nukleare-lebensversicherung.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge