Multipolare Welt gegen Krieg! Solidarität mit Russland und Syrien! Gegen Giftgas-Anschuldigungen und Dämonisierung!

Die jüngsten Giftgas-Anschuldigungen Großbritanniens gegen Russland, im Zusammenhang mit dem Mordversuch an einem russischen Ex-Doppelagenten, basieren auf Spekulationen und ungeprüften Vorverurteilungen. London erklärt Russland offiziell für verantwortlich, obwohl selbst die britische Polizei erklärte mit monatelangen Untersuchungen zu rechnen.

Wiederholte Giftgas-Anschuldigungen seitens westlicher Politiker und Medien werden auch gegen syrische Regierung benutzt , um weitere militärische Angriffe gegen das Land zu legitimieren. Die USA und Frankreich haben Militärschläge angedroht, falls erneut Giftgas eingesetzt würde. Russland und Syrien warnen jetzt vor einem bevorstehenden Angriff, möglicherweise auf den Regierungssitz in Damaskus.

Alles deutet auf ein choreographiertes Drehbuch hin, in dem Russland und auch Syrien als Schurkenstaaten und als internationale Parias dargestellt werden.

Die ungerechtfertigte gemeinsame Erklärung der USA, Frankreichs und der BRD zur Verurteilung Russlands vertieft die weitere Spaltung zwischen der EU und Russland.

Wir widersetzen uns dieser unverantwortlichen Politik von NATO-Ländern und der weiter eskalierenden Russlandfeindlichkeit in Politik und Medien. Das Resultat ist ein gefährliches neues Blockdenken, massive militärische Aufrüstung, und viele weitere schwerwiegende Nachteile.

Es wird versucht eine andere neue Weltordnung zu verhindern, die nicht durch eine westliche Vorherrschaft bestimmt wird, sondern sich auf der Grundlage völkerrechtlicher Prinzipien von Souveränität, Nichteinmischung und dem Verbot von Angriffskriegen zu einer multipolaren Welt entwickelt.

Die westliche Politik gegenüber Russland, Syrien, Irak, Libyen, Iran, Kuba, Venezuela u.a.m.,widerspricht fundamental den Grundsätzen der UN-Charta, der Grundlage einer multipolaren Welt.

Gerade deswegen sollte man die von solcher Politik betroffenen Länder und mit ihnen befreundete Staaten, trotz berechtigter Kritik an Teilaspekten ihrer Politik, angesichts der großen Gefahr weiterer Eskalationen unterstützen, zumindest aber sollte man ihre Souveränität respektieren.

In einem weltweit geführtem medialen „Krieg“ sind vor allem große internationale staatliche Nachrichtenportale wie Russia Today, China TV, Irans Press TV und HispanTV sowie Lateinamerikas teleSUR unentbehrlich. Auch hier trotz aller möglicherweise berechtigten Kritik an Teilaspekten ihrer Berichterstattung.

Diese Medien sind deshalb unentbehrlich, weil nur sie, und zwar zusammen mit unabhängigen, investigativen Medien, und den wenigen noch im Mainstream geduldeten kritischen Stimmen, gemeinsam die Vorherrschaft westlicher Medien und ihrer Narrative sowie die Zensur durchbrechen können.

Für eine zivilisierte Welt, die aus den Erfahrungen von Kolonialismus und Kriegen ihre antimilitaristischen, antifaschistischen, antirassistischen Schlüsse gezogen hat, ist die Solidarität mit Ländern, die sich gegen die Hegemonialmächte stellen, dringender denn je.

H.B. & E.Z., Coop Anti-War Cafe Berlin

Hände weg von Syrien –

http://handsoffsyriacoalition.net

deutsch http://bit.ly/2e1ZYX2

Multipolare Welt gegen Krieg

http://multipolare-welt-gegen-krieg.org/

Bündnis gegen US-Auslands-Militärstützpunkte

http://noforeignbases.org/

deutsch http://bit.ly/2DG5pUD

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge