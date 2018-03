Israels Militärübung „Operation Juniper Cobra“ war eine gemeinsame Übung der USA und Israels – Vorbote eines Krieges gegen Syrien, die Hisbollah und Gaza, auf den sich Israel aktiv vorbereitet – Wird wahrscheinlich in den kommenden Monaten ausbrechen – von Whitney Webb, Mintpress

By Whitney Webb

https://www.mintpressnews.com/israel-us-operation-juniper-cobra-a-harbinger-of-war-on-syria-hezbollah/238768/

Am vergangenen Sonntag begann die größte gemeinsame militärische Übung zwischen den USA und Israel. Die Übung „Operation Juniper Cobra“, ist seit Jahren ein regelmäßiges Ereignis, obwohl es an Größe und Umfang stetig gewachsen ist. Jetzt jedoch übt das diesjährige 12-tägige Manöver ein neues Konfliktfeld.

Die diesjährige Übung „Juniper Cobra“ ist jedoch aus mehreren Gründen einzigartig. Die Post berichtete am Donnerstag, dass die Übung, die am 15. März enden sollte, nicht nur die größte gemeinsame US-israelische Luftverteidigungsübung war, sondern auch eine Schlacht „an drei Fronten“ simulierte. Mit anderen Worten, Israel und die USA simulieren gemeinsam gleichzeitig einen Krieg mit dem Libanon, Syrien und Palästina, dem Gazastreifen.

Was diesen letzten Teil so interessant macht, sind Israels jüngste Aussagen und andere Vorbereitungen für einen Krieg an allen drei Fronten, was „Juniper Cobra“ zu mehr als einer „routinemäßigen“ Übung werden liess. Es handelt sich vielmehr um eine weitere Vorbereitung auf einen massiven regionalen Konflikt, was darauf hindeutet, dass der Beginn eines solchen Konflikts nur eine Frage von Monaten sein könnte.

