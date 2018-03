„Geheimer Kommunikationskanal“ zwischen CIA und Nordkorea eingerichtet (sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20180319319979642-kanal-cia-nordkorea-informationen-uebermittlung/19.03.2018

Die US-Geheimdienste haben einen inoffiziellen Kommunikationskanal mit Nordkorea für die Übermittlung von Informationen eingerichtet, teilte der US-Fernsehsender CBS News unter Berufung auf namentlich nicht genannte amerikanische Beamte mit.

Ihnen zufolge sei vor allem der US-Auslandsgeheimdienst CIA daran interessiert, einen direkten Kanal zur Übermittelung von Informationen einzurichten.

Laut CBS unterstützt CIA-Direktor Mike Pompeo, der vor kurzem von Präsident Donald Trump für den Außenministerposten vorgeschlagen wurde, diese Art von „stiller Diplomatie“. Letztere werde über Geheimkanäle, unter Umgehung des vom US-Außenministerium über die Uno etablierten diplomatischen Kanals, betrieben.

Wie zuvor berichtet wurde, hatte sich Trump bereit erklärt, mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un zusammenzutreffen. Die Zusammenkunft soll bis Ende Mai 2018 stattfinden.

Die südkoreanische Außenministerin Kang Kyeong-hwa teilte in einem Interview mit CBS mit, dass Pjöngjang noch keine Antwort hinsichtlich des Treffens des US-Präsidenten mit dem nordkoreanischen Staatschef gegeben habe.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge