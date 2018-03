Französisches Außenministerium fordert französische Medienvertreter auf, wegen der Eskalation der Gewalt nicht nach Syrien zu reisen – „die immer noch im Land anwesend sind, werden aufgefordert, sofort auszureisen“

Das französische Außenministerium forderte am Freitag französische Medienorganisationen auf, keine Reporter nach Syrien zu schicken, und forderte Journalisten, die bereits vor Ort waren, angesichts einer Eskalation der Gewalt, insbesondere in Ost-Ghouta und der Region Afrin, sofort zurückzukehren.

„Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Pläne aufgeben würden, in dieses Land zu gehen oder Reporter dorthin zu schicken“, schrieb die Sprecherin des Außenministeriums in einem offiziellen Brief der an die Medien in Frankreich geschickt wurde.

„Wie Sie wissen, wird von jeder Reise nach Syrien förmlich abgeraten und die französischen Journalisten, die immer noch im Land anwesend sind, werden aufgefordert, sofort auszureisen“, sagte sie.

Der Aufruf des französischen Außenministeriums kommt wenige Stunden

nachdem der französische Generalstabschef Gen. Francois Lecointre erklärt hatte, Frankreich verfüge über die notwendigen Mittel, um unabhängig oder mit seinen US-Partnern eine militärische Intervention in Syrien durchzuführen.

Präsident Emmanuel Macron sagte am Montag, sein Land sei bereit zu anzugreifen, wenn es „unwiderlegbare Beweise“ dafür gäbe, dass chemische Waffen benutzt worden seien, um Zivilisten in Syrien zu töten.

„An dem Tag, an dem wir, insbesondere im Tandem mit unseren amerikanischen Partnern, unwiderlegbare Beweise dafür haben, dass die rote Linie überschritten wurde – nämlich durch den Einsatz chemischer Waffen mit tödlicher Wirkung – werden wir tun, was die Amerikaner getan haben vor einigen Monaten und das würde uns in die Lage versetzen, mit gezielten Schlägen fortzufahren „, sagte Macron bei einem Besuch in Indien.

Letzte Woche veröffentlichte eine UN-Untersuchungskommission einen Bericht, in dem sie die syrische Regierung beschuldigte, Kriegsverbrechen durch den Einsatz chemischer Waffen an Zivilisten zu begehen, und zwar in Ost-Ghouta, einem von der Opposition kontrollierten Vorort von Damaskus.

