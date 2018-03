Frankreichs Außenministerium fordert Journalisten auf, alle Reisen nach Syrien zu vermeiden

Quelle: Reuters

Das französische Außenministerium forderte Journalisten jetzt auf, angesichts einer Eskalation der Gewalt nicht nach Syrien zu reisen, insbesondere nach Ost-Ghouta und in die Region Afrin.

Der französische Präsident erklärte am 12. März, Frankreich könnte einseitig in Syrien eingreifen, wenn chemische Waffen verwendet würden.

„Im Zusammenhang mit einem Anstieg der Gewalt in Syrien, insbesondere in Ost-Ghouta und der Afrin-Region … wären wir dankbar, wenn Sie jegliche Pläne aufgeben würden, in dieses Land zu reisen oder Reporter zu entsenden“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums.

Der französische Armeechef Francois Lecointre sagte am Freitag im Radio Europa 1, seine Truppen seien bereit, falls nötig in Syrien einzugreifen.

„Offensichtlich würde es wahrscheinlich in Koordination mit den USA geschehen“, sagte er. „Frankreich kann unabhängig handeln, aber es gibt Solidarität im Handeln mit einem strategischen Verbündeten, und einer mit der gleichen Vision von der Situation in Syrien und dem Überschreiten von roten Linien.“

Macron warnt bereits seit Mai 2017 davor, dass er ein Versäumnis, humanitäre Korridore in Syrien zu öffnen, oder den Einsatz chemischer Waffen nicht akzeptieren würde. Beides, sagte er, seien „rote Linien“.

Nach zahlreichen Berichten über Chlorangriffe hat Macron wiederholt, dass Frankreich Luftangriffe gegen syrische Regierungsziele starten könnte, wenn die französischen Geheimdienste klare Beweise dafür hätten, dass chemische Waffen mit tödlicher Wirkung eingesetzt wurden.

