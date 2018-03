Russischer Botschafter: Die Position der Bundesregierung im Fall Skripal ist bedauerlich (Video)

16.03.2018 • 19:37 Uhr

Der neue russische Botschafter Sergej Netschajew bezeichnet die deutsch-russischen Beziehungen als strategisch bedeutsam für Europa. Beim Deutsch-Russischen-Forum lobte er die Erfolge des gesellschaftlichen Austausches zwischen Deutschland und Russland. Trotz „Verunglimpfungen“ in der Presse bleibe er optimistisch.

RT Deutsch fragte den russischen Botschafter, inwieweit sein Optimismus durch das aktuellen Vorgehen der deutschen Bundesregierung im Streit zwischen Großbritannien und Russland getrübt sei.

Zum Video: https://deutsch.rt.com/inland/66763-russischer-botschafter-position-der-bundesregierung-im-streit-mit-gro%C3%9Fbritannien-bedauerlich/

