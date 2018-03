Multipolare Welt gegen Krieg! Solidarität mit Russland, China, Venezuela, Kuba, Syrien und Iran

Die jüngsten extrem agressiven Schuldzuweisungen gegenüber Russland, im Zusammenhang mit dem Giftgas-Anschlag in Grossbritannien, basieren ausschliesslich auf Spekulationen und entbehren jeglicher Grundlage. Dasselbe gilt für die Beschuldigungen und offenen Angriffsdrohungen gegenüber Syrien im Zusammenhang mit Berichten über Giftgas-Angriffe in diesem Land.

Angesichts der zunehmenden Kriegsgefahr erklären wir deshalb, zusammen mit anderen, ausdrücklich unsere Unterstützung für die Regierungen Russlands, Chinas, Venezuelas, Kubas, Syriens, und des Iran, sowie für die internationalen Medienplattformen Russia Today, China TV, Irans Press TV/HispanTV, und Lateinamerikas teleSUR.

Auch angesichts der Möglichkeit, dass einige dieser Länder aus unterschiedlichsten Gründen Kritik ausgesetzt sind, so dürfen fortwährende Drohungen und/oder Agressionen gegen diese Länder, sowie Einmischungen in deren inneren Angelegenheiten keinesfalls unwidersprochen bleiben.

