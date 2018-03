Mit Anti-Russen-Glauben in den Abgrund: Westen führt die Welt in die Katastrophe (Sputniknews)

https://de.sputniknews.com/zeitungen/20180315319938001-russophobie-grund-katastrophe/



Eine neue Bezeichnung hat die Religion, die sich gerade von Nordamerika über die britischen Inseln bis nach Europa ausbreitet, noch nicht. Von „Russophobie“ müsste deren Name aber stammen. Was den Anhängern dieser Religion blüht, ist leider nicht das Seelenheil, sondern das Verderben, in das sie die ganze Welt mit sich reißen.

Das Glaubensbekenntnis der neuen Religion: „Russland hat immer Schuld an allem“. Wie manch eine andere Glaubenslehre, braucht auch diese keine Beweise. Je nach Denkvermögen geben sich ihre Anhänger mit bloßen Behauptungen ihrer „Propheten“ zufrieden. Oder mit einfältigen und einseitigen Antworten auf die Frage „Wem nützt es?“.

Was Russland nützt, so schreien es die „Propheten“ in die Welt hinaus, ist die Vergiftung von Sergej Skripal zum Beispiel (nur dass Russland selbst davon bislang nicht viel merkt).

