Die neue Syrien Strategie der USA und der EU: Eintritt in den 3.Weltkrieg?

von Ottmar Lattorf

Die Vergiftung eines zwielichtigen russischen Doppelagenten in England wird von der britischen Regierung und den westlichen Massenmedien für drastische Vorwürfe an die Adresse Russlands benutzt. Wenn es um Russland geht, gilt für die rechtsstaatlichen Regierungen in Europa über Nacht die Unschuldsvermutung, eins der Grundprinzipien des Rechtsstaats, nicht mehr. Obwohl das Gift in allen Giftküchen der Welt hätte hergestellt werden können, und es bislang keine Beweise für die Täterschaft Russland gibt, ist man kurz davor den NATO – Bündnisfall auszurufen, um Russland militärisch anzugreifen. (Mythos Nowitschock: https://www.heise.de/tp/features/Mythos-Nowitschok-3996384.html)

Konnte man sich nach der Regierungserklärung Merkels in dieser Woche schon die Frage stellen, ob Merkel den schwärenden Krieg in Syrien wirklich weiter anfachen und ausweiten will, (hierzu: https://www.nachdenkseiten.de/?p=42546)

wird einem in Anbetracht der sich aufschaukelnden Russland – Hetze in den westlichen Massenmedien geradezu Angst und Bange. Obwohl belastbare Erkenntnisse gegen Russland nicht vorliegen, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ein gemeinsames Vorgehen des Westens gegen Russland gefordert!!

Man muss sich die Frage stellen, ist Europa auf den Weg in den dritten Weltkrieg? Hier ein Beitrag aus der German Foreign Policy:

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/7563/

Doch wer braucht, wozu einen Krieg mit Russland?

Das politische und militärische Engagement Russlands zur Verteidigung Syriens hat die neo-kolonialen Interessen der USA (und Israels) im Nahen Osten untergraben und nun versucht die westliche Wertegemeischaft unter Führung der westlichen Massenmedien und der USA ihre Niederlage in Syrien doch noch zu wenden. Der völlig aufgebauschte Vergiftungs – Skandal in England ist eine Public Relations Kampagne zur Unterdrucksetzung Russlands in Syrien.

Denn faktisch haben die USA ihren „Regime – Change“ – Krieg in Syrien verloren und suchen augenblicklich nach neuen Wegen, den Info- und Handels- Krieg gegen Russland auf eine höhere Stufe, auf Stufe eines Weltkriegs zu heben.

Da über die westlichen Massenmedien über die Ereignisse in Syrien seit Anbeginn des Krieges im Jahr 2011 in einer USA – freundlichen „Regime Change“ Berichterstattungs Modus berichtet wird, ist es zur Verständnis der Sachlage notwendig, die tatsächliche aktuelle Situation in Syrien zu verstehen.

Daher hier ein ausgezeichneter, aktueller Bericht der Nah-Ost – Kennerin Karin Leukefeld über die momentane Situation im Land monatelang im Land:

https://www.youtube.com/watch?v=8SfbhXnJbpE&t=1406s

In diesem Vortrag von Frau Leukefeld findet sich ein Hinweis auf die aktuelle militärische Strategie der USA für Syrien, über die die Massenmedien nicht berichten: https://www.rubikon.news/artikel/lasst-uns-syrien-aufteilen

Um aber den Gesamt- Zusammenhang in dieser Situation zu verstehen, ist es erforderlich zu begreifen, warum der Krieg in Syrien überhaupt geführt worden ist. Denn eins ist sicher, die Geschichten, die von den westlichen Massenmedien ausgebreitet werden, von wegen böser Diktator der sein Volk schlachtet und das Volk wehrt sich mittlerweile mit Waffen gegen den Tyrannen, ist nicht der Kern dessen, was in Syrien tatsächlich geschieht. (Siehe hier eine Richtigstellung der Medien- Propaganda:

https://www.dropbox.com/s/hmahwxia98spxee/SyrienFlugie%203.9.pdf?dl=0)

Von Anfang an berichteten die westlichen Massenmedien in einer völlig entstellenden Weise über den Syrien – Krieg. Wichtigster Bestandteil der Syrien-Berichterstattung war die vollständige Dämonisierung des Präsidenten Assad.

Ziel der Dämonisierung ist es, einer Stimmung in der Bevölkerung zu erzeugen, die es möglich macht, dass die angeblich guten Mächte, wie z.B. „die westliche Wertegemeinschaft“ oder die USA sich moralische die Erlaubnis geben können, solch bösen Staaten mit solch angeblich schlimmen Diktatoren militärisch anzugreifen. Sie nennen diesen Vorgang der illegalen Kriegseinfädelung in neustem Juristenkauderwelsch: „Resonsibilitiy to protect“.

Die Dämonisierung des demokratische gewählten Präsidenten Syriens Bashar el – Assad dient vor allen Dingen dazu, die wahren Motive für den Krieg gegen Syrien zu verschleiern. ( hier ein hervorragender Beitrag zur Dämonisierung Assads:

https://syriensgeschichteundgegenwart.com/2015/08/03/baschar-al-assad-vom-freundlichen-augenarzt-zum-schlaechter-von-damaskus-in-nur-zwei-monaten/ )

Es sind vielmehr Gas-Pipelines, die die USA und Katar durch Syrien verlegt haben wollten, um das Gas in Europa verkaufen zu können.

(Hier ein Vortrag des Historikers und Friedensforschers Daniele Ganser zu der Gas-Problematik in der Region: https://www.youtube.com/watch?v=tlXS5QqDOWs)

Wichtigster Konkurrent für dieses Vorhaben der USA, Gas nach Europa zu verkaufen, sind russische Gaslieferungen, die schon über Jahrzehnten u.a. über die Ukraine nach Europa gehen. Der Syrische Präsident hat mit Rücksicht auf Russland, dem Ansinnen der USA, Gaspipelines durch das arabische Land zu verlegen, nicht zugestimmt. Assads Ablehnung dieser Planung war der eigentliche Startschuss für den Krieg gegen die arabische Republik Syrien.

Dadurch ist das Land zu einem Spielball in einem knallharten wirtschaftlichen Konflikt um den globalen Energie-Markt geworden.

Dadurch ist das Land Austragungsort für einen Stellvertreter – Krieg zwischen der USA / EU / Türkei/ Saudi Arabien einerseits und Russland, Iran und China andererseits geworden. Es ist ein Kampf um den Zugriff auf Erdgas und Erdöl und um die Währung, in der diese Ressourcen bezahlt werden soll. (Hier eine weiterer Bericht darüber: Der illegale Syrienkrieg: https://www.youtube.com/watch?v=NYF6gn2J8QI#t=861.213351)

Und dieser Kampf ist von Seiten der federführenden USA mit hoch bezahlten Guerilla- Armeen, mit Milizen und mit ca. 100 verschiedenen Söldner Banden gegen Syrien geführt worden. Die bekanntesten dieser Armeen sind die IS, ISIS, Al Kaida oder die Al Nusra – Front, die zwar vor Ort auf bestialische Art und Weise die Bevölkerung Syriens massakriert haben, die aber von den westlichen Massenmedien schönfärberisch durchgehend als „Rebellen“ bezeichnet werden. (siehe Jürgen Todenhöfer zur IS: https://www.youtube.com/watch?v=UBhhJjAF7ME

und siehe auch: Wer kämpft wirklich in Syrien: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/12/18/wer-in-syrien-wirklich-kaempft-die-schwarze-liste-der-schande-des-westens/?ls=fp)

Nun ist der Krieg in Syrien seit einigen Monaten fast zu Ende und zwar Dank dem militärischen Engagement der russischen Armee, die auf Einladung des syrischen Präsidenten die syrischen Armee hilft, die Söldner – Banden zu befrieden oder zu neutralisieren. Die Russische Armee hat die Guerilla – Fußtruppen der USA in Syrien mehr oder weniger eliminiert. (https://de.sputniknews.com/karikatur/20171212318660569-abzug-truppen-karikatur/)

Doch nun geben sich die USA in ihrer neo – kolonialen Grundhaltung nicht geschlagen, sondern marschieren in Syrien ein und halten zwei Landstriche des Landes einfach besetzt. Völkerrecht hin, Völkerrecht her.

Das eine Gebiet liegt um den Ort al-Tanf, nahe der Grenze zu Jordanien und zum Irak, an einer wichtigen Verbindungsstraße Richtung Irakische Grenze. Es geht der USA dort darum, die Kontrolle des Gebiets zur irakischen Grenze zu übernehmen. Offizielle Begründung ist die ‚Notwendigkeit der Durchführung von Anti-IS-Operationen‘. Allerdings gab es keine US-Operation, die von dort in den letzten 11 Monaten gegen den IS eingeleitet wurde.

( hierzu: https://de.sputniknews.com/politik/20171127318465242-usa-riegeln-ihre-basis-in-at-tanf-ab/)

Des weiteren haben sich die USA mit zwei militärischen Stützpunkten im Nord-Osten Syriens, um die Öl- und Gasreichen Gebiete, in der Nähe des Ortes Al Rakka, im Kurdengebiet festgesetzt. Auch hier soll es um die Bildung von „Grenzsicherheitszonen“ gehen. Es sollen 20.000 Soldaten in der Region stationiert werden. Die USA befinden sich mit ihren Truppen schlicht völkerrechtswidrig auf syrischem Territorium! Sie verletzen allein schon durch ihre Anwesenheit Tag für Tag das Völkerrecht. ( hierzu: https://de.sputniknews.com/politik/20180115319062686-damaskus-usa-offene-aggression/)

Doch sitzt das US – Militär dort nicht nur in der Sonne, sondern sie üben sich in sogenannter „Selbstverteidigung“ gegen den Terrorismus. Am 7. Februar 2018 etwa fand einer der massivsten Angriffe des Pentagon gegen die Syrische Armee statt. Die Luftwaffe der US-amerikanisch geführten Koalition soll bis zu 100 regierungstreue syrische Militärs und pro-iranische Gruppen in der Region Khasham getötet haben. Das Argument der Amerikaner für dieses Massaker ist, dass sie auf „Akte der Aggression“ seitens der syrischen Truppen reagiert hätten. Für die USA, die sich illegal in Syrien aufhält, ist die Bombardierung syrischer Militärs auf Syrischen Boden „eine Maßnahme zur Selbstverteidigung“.

(siehe auch: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/65714-angriffe-gegen-regierungstruppen-usa-zwingen/)

Gleichzeitig greift die Türkische Armee seit Ende Januar das nördliche Syrien um Afrin an und hat diesen Ort augenblicklich militärisch umzingelt. Auch hier handelt es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Syrien durchgeführt von der Türkei unterstützt von Deutschland.

https://deutsch.rt.com/kurzclips/65202-un-gesandter-syriens-is-kaempft/

Und zu guter Letzt greift die Israelische Armee Syrien zur gleichen Zeit von Süden her an. Völkerrechtswidrig! Ohne das irgend ein westlicher Sender darüber berichtet. Hier eine Liste der israelischen Miltitäragressionen gegen Syrien: https://deutsch.rt.com/meinung/65271-liste-israelische-militaeraggressionen-gegen-syrien-von-2012-bis-2018/

Es gibt also ständige Völkerrechtsverletzung in Syrien durch USA, Israel und die Türkei und darin besteht der neue Krieg und die westlichen Massenmedien machen sich lediglich zum Lautsprecher des US-Militärs. Hier eine Kritik an dem Verhalten der Massenmedien:

http://spiegelkabinett-blog.blogspot.de/2018/02/volkerrechtsverletzung-in-syrien.html

Auch unter Rechtswissenschaftler besteht allgemeiner Konsens darüber, dass keiner der zu Syrien gefassten Beschlüsse des UN Sicherheitsrats eine Vollmacht zu militärischen Aktionen beinhaltet. Hier ein Bericht dazu:

https://www.heise.de/tp/features/Fortgesetzte-Voelkerrechtsbrueche-gegenueber-Syrien-3965277.html

In dieser Situation findet also der Giftanschlag an den russischen Doppelagenten in England statt. Das Ziel dieses Gift Anschlags und der einseitigen Berichterstattung scheint eine Eskalation des Konflikts mit Russland zu sein, um einen Druck auf Russland in Hinblick auf Syrien zu vergrößern. Hier ein Kommentar zu dem ominösen Anschlag in England: https://www.jungewelt.de/artikel/328982.tristes-spektakel.html

und hier ein weiterer kluger Bericht: https://www.dropbox.com/s/3tcx8l11s6xky4r/Doppelagentvergiftet.pdf?dl=0

