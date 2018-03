Der Skripal-Vorfall: Schritt auf dem Weg zum Krieg gegen Russland?

Ohne Beweise machen Politik und Medien Moskau für den mutmaßlichen Mordversuch gegen Ex-Agent Sergej Skripal und dessen Tochter verantwortlich. Im politisch-medialen Mainstream gegen Russland gehen zweifelnde Stimmen ebenso unter wie kritische Hinweise, dass der Verdacht gegen Moskau falsch sein könnte. Sputnik hat einige zusammengetragen.

Hier: https://de.sputniknews.com/politik/20180315319940555-skripal-kalter-krieg-militarismus/

https://de.sputniknews.com/zeitungen/20180315319938001-russophobie-grund-katastrophe/

