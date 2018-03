The Trump administration blamed the Russian government for a campaign of cyber attacks stretching back at least two years that targeted the U.S. power grid, marking the first time the United States has publicly accused Moscow of hacking into American energy infrastructure.

https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-sanctions-energygrid/in-a-first-u-s-blames-russia-for-cyber-attacks-on-energy-grid-idUSKCN1GR2G3

