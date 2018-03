US-Präsident Trump über Nervengas-Angriff in Grossbritannien: „Es sieht ganz danach aus, als ob die Russen dahinter steckten, etwas, das niemals passieren sollte und wir nehmen es sehr ernst, so wie viele andere auch“

Präsident Donald Trump sagte am heutigen Donnerstag, dass es „klar danach aussieht“, dass der Kreml hinter dem Nervengas-Angriff auf einen ehemaligen russischen Spion in England gestanden hat. Trump fügte hinzu, dass die USA die Angelegenheit „sehr ernst“ nehmen.

„Es sieht ganz danach aus, als ob die Russen dahinter steckten, etwas, das niemals passieren sollte und wir nehmen es sehr ernst, so wie viele andere auch“. Trump äusserte sich während eines bilateralen Treffens mit dem Premierminister Irlands, Leo Varadkar.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge