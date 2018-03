Die wachsende Präsenz der Volksrepublik China in Afrika bereitet den USA zunehmend Kopfzerbrechen. Auch Russland versucht, die Wachstumspotenziale des Kontinents zu nutzen, der Wiederaufbau traditioneller Beziehungen vollzieht sich hierbei jedoch schrittweise.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/afrika/66663-showdown-in-afrika-pentagon-in-sorge-einfluss-moskau-peking/

