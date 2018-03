Pressemeldung des Ex-Außenministers Gabriel zum Giftanschlag in Grossbritannien: „Sollte sich bestätigen, dass Russland hinter dem Mordanschlag steht, wäre das ein sehr ernster Vorgang.“

Außenminister Heiko Maas hatte sich bereits 2017 für eine härtere Linie gegenüber Russland ausgesprochen. „Gerade weil vor den Toren Europas aggressive und autoritäre Mächte stehen, muss der Kontinent vereint Stärke zeigen – gegen Putin“ (Kommentar für DIE ZEIT)

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge