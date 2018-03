Premierministerin May brüskiert die britische Polizei die feststellt: Gegenwärtig könne man keinerlei Hinweise auf Verdächtige geben.

Die britische Regierung unter Premierministerin Theresa May brüskiert ihre eigenen Polizeibehörden, indem sie sich auf die Täterschaft Russlands festgelegt: Es gebe „keinen anderen Schluss“ als den, dass dieser „die Schuld“ an dem Mordversuch trage, behauptete Premierministerin May. Zuvor hatten Bundeskanzlerin Merkel und May gemeinsam erklärt, man müsse jetzt geschlossen gegen Russland vorgehen; Beweise für die angebliche russische Täterschaft vorzulegen hielt auch die Bundesregierung für überflüssig.

Es sei „eine mühsame Operation“, alle zu identifizieren, die in Zusammenhang mit dem versuchten Giftmord stehen könnten, äußerte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Untersuchung könne eventuell sogar „viele Wochen dauern“; man wisse noch nicht einmal, auf welche Weise das Gift den Opfern verabreicht worden sei. Gegenwärtig könne man keinerlei Hinweise auf Verdächtige geben.

The Metropolitan Police Assistant Commissioner would not identify any potential suspect, saying: “It’s a painstaking operation to identify anyone of interest to this inquiry, and eliminate them or include them, but at this stage we are not declaring a person of interest or a suspect.”

http://home.bt.com/news/uk-news/salisbury-spy-probe-could-take-weeks-with-painstaking-inquiry-on-nerve-agent-11364257757309

