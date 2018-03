Moskau: Chlorgas-Funde in von syrischen Regierungstruppen befreiten Gebieten bestätigen, dass Terroristen über chemische Giftstoffe verfügen

Am Montag dieser Woche sagte die US-Botschafterin Nikki Haley während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats, Washington sei bereit für neue „Aktionen“ in Syrien, wenn es „notwendig“ sei. Sie behauptete auch, dass die USA den syrischen Luftwaffenstützpunkt Shayrat im Jahr 2017 angegriffen hätten, weil die US-Führung „geglaubt“ habe, dass Syrien am 4. April 2017 im syrischen Khan Shaykhun einen chemischen Angriff ausgeübt habe.

Shulgin fuhr fort zu sagen, dass die Chlor funde in den befreiten syrischen Territorien beweisen würden, dass die Terroristen über Gift-Kampfstoffe verfügen. Er fügte hinzu, dass chemische Angriffe in den Konfliktzonen in einer „beängstigenden“ Häufigkeit geschehen und das die Gruppen aktiv giftige Mittel einsetzen, meist zu provokativen Zwecken, um Damaskus die Schuld für den Einsatz chemischer Waffen zu geben“.

Zuvor hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärt, dass die USA planten, in Syrien Fuß zu fassen, unter anderem durch die Vorbereitung neuer Provokationen unter Einsatz chemischer Waffen in Syrien, insbesondere in Ost-Ghouta, einem Vorort von Damaskus .

Am 12. März sagte Vassily Nebazia, der Botschafter Russlands bei der UN, während eines Treffens des UN-Sicherheitsrats, dass die Terrorgruppe Nusra Front am 5. März Chlorgas im syrischen Ost-Ghouta benutzt habe.

Die Lage in Ost-Ghouta war in letzter Zeit angespannt, obwohl die UN-Resolution 2401 angenommen worden war, in der ein Waffenstillstand im ganzen Land gefordert wurde. Die al-Qaida-nahe Terrorgruppe Nusra Front hat tägliche Raketen- und Mörserangriffe auf Damaskus gestartet. Russische Stellen haben die al-Qaida-nahe Terrorgruppe Nusra Front für die Eskalation der Gewalt verantwortlich gemacht.

Am Dienstag warnte die Regierung Syriens davor, dass die Terrororganisationen auf giftige chemische Waffen gegen syrische Zivilisten zurückgreifen würden, um Vorwürfe gegen die syrische Regierung zu konstruieren um damit Vorwände für die USA und andere Staaten zu schaffen, damit diese dann die Terroristen unterstützen könnten, eine neue Aggression gegen Syrien zu starten.

„Syrien hat vertrauliche Informationen darüber, welche Sponsoren diese terroristischen Organisationen benutzen werden, um die Einberufung des Exekutivrats der Organisation für das Verbot chemischer Substanzen (OPCW) herbeizuführen“, führte der syrische Botschafter Bassam Sabbagh in einer Erklärung vor dem 87. Exekutivrat der OVCW aus.

Der syrische Botschafter bei der UN in Wien fügte hinzu, dass die Kampagnen mittels Lügen und Erfindungen über den Einsatz chemischer Waffen seitens der syrischen Regierung immer mit den politischen und militärischen Zielen der USA übereinstimmen, und ein Versuch seien, den Zusammenbruch der Terroristen zu stoppen.

Der syrische Botschafter Bassam Sabbagh bekräftigte, dass Syrien sich verpflichtet habe, die OVCW kontinuierlich und täglich über Operationen der Umwandlung und des Schmuggels giftiger chemischer Stoffe und Fässer mit Chlor zu informieren. Der Schmuggel zu den terroristischen Organisationen in Syrien erfolge aus der Türkei.

Er wiederholte, dass Syrien jeden Einsatz von chemischen Waffen verurteile, und zwar an jedem Ort und unter allen Umständen, und er fügte hinzu, dass Syrien eine solche Verwendung als eine Verletzung aller internationalen Gesetze und Konventionen betrachte.

Quelle: http://syriatimes.sy/index.php/news/local/35411-chlorine-findings-in-syria-confirm-terrorists-have-toxic-agents-moscow

