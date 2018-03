Jan van Aken (DIE LINKE) im Deutschlandfunk zum Giftgas-Anschlag in Grossbritannien – „Das ist eine Geheimdienstaktion! Die Frage ist: Von wem?“ – „Auf Russland zu zeigen halte ich für unverantwortlich.“

„Das ist eine Geheimdienstaktion! Die Frage ist: Von wem?“

„Wenn zu so einem Mittel gegriffen wird, das macht das man nur, wenn man eine größtmögliche Weltöffentlichkeit haben will.“

„Ich halte es aber eigentlich nicht für sehr wahrscheinlich, dass es aus Russland kommt. Denn die Wahl wird er sowieso gewinnen, ich finde das ein bisschen an den Haaren herbei gezogen.“

„Ich glaube, es gibt doch viele Länder, die mit Sicherheit über die Fähigkeit verfügen, das herzustellen oder sogar auch noch über Reste von damals verfügen.“

http://www.deutschlandfunkkultur.de/linken-politiker-jan-van-aken-zum-fall-sergej-skripal-das.1008.de.html?dram:article_id=412936

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge