Giftgasanschlag in Grossbritannien – Der Fall Skripa – Wo bleiben die Beweise der Anklage?

Sollte nicht erstmal von der Anklägerin, also der britischen Regierung gefordert werden, ihre Beweise vorzulegen?

Trotz fehlender Beweise: Neuer Außenminister Maas fordert Aufklärung von Russland wegen Skripal

https://deutsch.rt.com/kurzclips/66666-trotz-fehlender-beweise-neuer-aussenminister-maas/

einiges zu den Fakten:

Der Fall Skripal: ein britisches Chemiewaffenlabor und ein kaltgestellter Maulwurf [Video]

https://deutsch.rt.com/meinung/66585-fall-skripal-britisches-chemiewaffenlabor-und-kaltgestellter-maulwurf/

