Erneut russischer Staatsbürger in London tot aufgefunden. Leichnam von Nikolai Glushkov weist angeblich „Strangulierungs-Spuren“ auf. Britische Anti-Terror-Polizei leitet Untersuchung ein

In London ist erneut ein russischer Staatsbürger namens Nikolai Glushkov tot aufgefunden worden. Es handelt sich um einen früheren Geschäftspartner von Boris Beresowski. 2013 war Dieser war Beresowski tot aufgefunden worden. Die britische Anti-Terror-Polizei leitete jetzt eine Untersuchung zum Fall Nikolai Glushkov ein.

Die russische Zeitung „Kommersant“ berichtete am Dienstag, der Leichnam von Nikolai Glushkov weise „Strangulierungs-Spuren“ auf. Dies hätten Familienangehörige mitgeteilt. Es sei „noch nicht klar, ob es sich um einen Mord oder Selbstmord handelt“.

Gluschkow soll Kontakte zu Beresowski gepflegt haben, der vor fünf Jahren stranguliert in seinem Haus nahe London aufgefunden worden war.

Die vorläufigen Untersuchungen zur Todesursache deuteten laut Angaben der britschen Behörden auf Tod durch Erhängen hin, Spuren eines Kampfes wurden nicht gefunden. Das zuständige britische Gericht erklärte im März 2014, es sei nicht mehr zweifelsfrei festzustellen, ob es sich um Selbstmord oder um ein Tötungsdelikt handele.

