Anti-Gentrifizierungs Film „Kampf um den Treptower Berg“ – Do 22.3.18 @ Coop Anti Kriegs Cafe Berlin

„Kampf um den Treptower Berg „ – das gnadenlose Gentrifizierungs-Würgen der Bionade-Gutmütter“, D 2011, 42 min., R: Mike Spike Froidl Berlin im Ausverkauf!

Anhand zweier junger gescheiterter Künstlerinnen, die auf eine kommerzielle Yoga + Selbst-Optimierungs Oase umsatteln und die angestammten Hausbewohner vertreiben, wird in das gierige Herzchen der Gentrifizierung geschaut. Kapitalistisches Hauen und Stechen unter der Fassade der Gutheit. Dann kommt der Großinvestor.

Mike Spike Froidl’s (bekannt aus Filmen wie “Nie wieder Arbeit“, “Luther fuck off“) Anti-Gentrifizierungs Film „Kampf um den Treptower Berg“

Als Vorfilm: 20 Jahre Köpi Fight Club

Donnerstag 22. März 2018 um 20 Uhr

Coop Anti Kriegs Cafe, Rochstr.3, Nähe Alex,

http://www.coopcafeberlin.de

U-Bahn Weinmeisterstr/Alexanderplatz

S-Bahn Hackescher Markt/Alexanderplatz

Immer mit Ausstellung von Mike Spike Froidl, Linolschnitten und Kalligrafien und Reprints seiner besten Werke

http://www.mike-spike-froidl.de

http://www.de.wikipedia.org/wiki/Mike_Spike_Froidl

