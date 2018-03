Tillerson used the opportunity to again lash out at Russia for what the US and its allies are pitching as Moscow’s „destabilizing role“ in Ukraine and Syria, “and now the UK.” Moscow, Tillerson alleged, ”continues to be an irresponsible force of instability in the world, acting with open disregard for the sovereignty of other states and the life of their citizens.”

https://www.rt.com/usa/421091-skripal-tillerson-russia-response/

