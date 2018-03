Die Stimmung unter deutschen Eliten kippt: Die zunehmende Distanz zu den USA ist von Signalen an Russland begleitet. Man will es bislang nicht zugeben, um das Gesicht zu wahren. Aber das Ziel ist klar: Deutschland will an der Vernetzung Eurasiens teilhaben.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/international/66388-gesichtswahrend-in-neue-weltordnung-deutschland-multipolare-welt/

