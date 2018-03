France is prepared to launch targeted strikes against any site in Syria used to deploy chemical attacks that result in the deaths of civilians, President Macron said.

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-france/france-will-strike-syria-chemical-arms-sites-if-used-to-kill-macron-idUSKCN1GO1RP

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge