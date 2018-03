Die syrische Armee hat einen bedeutenden Fortschritt in ihren Bemühungen gemacht, das von Rebellen und Islamisten gehaltene Gebiet Ost-Ghuta am Stadtrand von Damaskus einzunehmen. Die Armee konnte das Rebellen-Gebiet in drei Teile spalten.

weiter hier

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/66504-aufstandische-vor-kollaps-syrische-armee/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge