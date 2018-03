Aktuelle Lage in Syrien, Teil 2 – Karin Leukefeld (März 2018)

Im zweiten Teil ihres Vortrags beantwortete Karin Leukefeld Fragen aus dem Publikum, u.a. zu folgenden Themen: Die Rolle der Türkei im Krieg gegen Syrien (ab Minute 0:26) Kann die Aufteilung Syriens verhindert werden? (ab Min 11:30) Geopolitische Bedeutung des Syrienkriegs (ab Min. 14:48) Zur Rolle der Kurden im Syrienkrieg (ab Min. 20:03) Wie kann der Krieg in Syrien beendet werden? Was kann die Friedensbewegung dazu beitragen? (ab Min. 27:01) Gibt es Giftgas in Syrien? (ab Min. 38:36) Haben die USA überhaupt noch einen Funken an Glaubwürdigkeit? (ab Min. 43:04) Gibt es auch in Syrien Kriegsgewinnler? (ab Min. 45:33) Sollte die Friedensbewegung nicht stärker auf das Völkerrecht pochen? (ab Min. 48:01) Wie entwickeln sich die Verhältnisse in Syrien zur Zeit? (ab Min. 49:50)

