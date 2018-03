Abdallah Frangi: Wem gehört Palästina? (Überseemuseum Bremen)

Eine Diskussion mit Abdallah Frangi über die Situation in Palästina und seine Erfahrungen als Gouverneur in Gaza. Für einen PLO-Vertreter war es ungewöhnlich: die Bremer Medien (Weser Kurier und Radio Bremen Regional-TV) veröffentlichten überaus freundliche Interviews, und der Bürgermeister der Stadt empfing Abdallah Frangi im Rathaus zu einem einstündigen Gespräch. Im voll besetzten Saal im Überseemuseum Bremen gab es am Abend dann viele Umarmungen und viel Wiedersehensfreude seitens der palästinensischen Community. Frangi berichtete über die Situation in Palästina, seine Erfahrungen als Gouverneur in Gaza und stellte sich einer engagierten Diskussion.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge