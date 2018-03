Ost-Ghuta: Syrische Armee entdeckt Werkstatt zur Herstellung von Chemiemunition – Vorbereitung einer Provokation zur Beschuldigung der syrischen Regierungstruppen – zuvor hatte Pentagon-Chef Mattis Damaskus gewarnt

Die syrischen Regierungstruppen haben beim Durchkämmen der Ortschaft Aftris nach dem Abzug der Kämpfer eine Werkstatt zur Herstellung von Chemiemunition gefunden. Dies erklärte am Montag der Oberst der syrischen Armee, Ferraz Ibrahim, gegenüber Journalisten.

„Vermutlich ist diese Munition im Rahmen der Vorbereitung einer Provokation zur Beschuldigung der Regierungstruppen hinsichtlich des Einsatzes von Chemiewaffen hergestellt worden“, sagte er.

Am Samstag hatte der stellvertretende Außenminister Syriens, Faisal Mekdad, gegenüber der Presse mitgeteilt, dass syrische Experten 24 Tonnen chemischer Kampfstoffe auf den Territorien des Landes gefunden hätten, die früher unter Kontrolle der Terroristen gestanden waren.

Frankreichs Präsident Macron erklärte, dass die französischen Streitkräfte mit einem Vergeltungsschlag zuschlagen werden, wenn in Syrien Chemiewaffen eingesetzt würden. … Pentagon-Chef Mattis machte kürzlich eine ähnlich unverblümte Warnung.

