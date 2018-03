Die Linke in Lateinamerika – angegriffen von der Rechten und ihren eigenen Fehlern? Rafael Correa (amerika21)

Man muss immer selbstkritisch sein, aber es geht auch darum, an uns selbst zu glauben. Die fortschrittlichen Regierungen werden ständig angegriffen, die Eliten und ihre Medien verzeihen uns keinen einzigen Fehler, sie wollen unsere Moral schwächen und uns an unseren Überzeugungen, Vorschlägen und Zielen zweifeln lassen. Deshalb ist die größte „strategische Herausforderung“ der lateinamerikanischen Linken vielleicht zu verstehen, dass jeder transzendentale Prozess Fehler und Widersprüchlichkeiten haben wird ‒ aber auch, zu verstehen, wie Ignatius von Loyola gesagt hat, dass in einer belagerten Festung jede Uneinigkeit Verrat ist.

Rafael Correa, Wirtschaftswissenschaftler, Mitbegründer der Bürgerrevolution und der Regierungspartei Alianza País, war von 2007 bis 2017 Präsident von Ecuador

den ganzen Artikel hier lesen:

https://amerika21.de/analyse/196340/herausforderung-linke-lateinamerika

