US-Senator Chris Murphy: Illegaler Krieg im Jemen – USA exportieren Gewalt und töten Zivilisten im Jemen

US-Senator Chris Murphy (Demokraten), US-Bundesstaat Connecticut

Nun, wir konzentrieren uns offensichtlich zu Recht auf die Gewalt, die die US-Regierung und der US-Kongress in unserem eigenen Land aufgrund unserer Untätigkeit unterstützen, aber wir müssen auch über die Gewalt reden, die wir exportieren. Der Jemen, ein Ort, über den nicht viele US-Amerikaner nachdenken, durchlebt derzeit die schlimmste humanitäre Krise der Welt – eine Hungersnot, eine Cholera-Epidemie, von der über eine Million Menschen betroffen sind. All das passiert wegen der Politik der USA.

Die USA sind eine Koalition mit den Saudis eingegangen, um dieses im Rahmen eines sehr komplizierten Bürgerkriegs zu bombardieren. Die Saudis sind auf der einen Seite. Einige Rebellen innerhalb des Landes stehen auf der anderen Seite, unterstützt von den Iranern. Und die Bombenangriffe, bei denen die USA geholfen haben, Tausende jemenitischer Zivilisten zu töten, haben die Wasseraufbereitungsanlagen in diesem Land ins Visier genommen, was zu diesem Cholera-Ausbruch geführt hat. Menschen sterben jeden Tag. Und die USA sind deswegen weniger sicher, weil dieser Bürgerkrieg im Jemen Al-kaida und die ISIS größer und stärker werden ließ. Wir machen das nur, weil wir Verbündete der Saudis sind, und aus irgendeinem Grund unterstützt die Trump-Administration die Saudis bei all ihren verschiedenen Spielen in der Region.

Aber Senator Senders und ich, zusammen mit dem Republikaner Mike Lee, haben Gesetze eingeführt, die die Beteiligung der USA beenden würden. Wir haben die Möglichkeit, eine Abstimmung im Senat zu veranlassen, weil wir glauben, dass dieses militärische Engagement illegal ist, das es ist nicht autorisiert ist. Der Kongress hat kein Gesetz verabschiedet, das der Regierung erlaubt, dies zu tun. Wir denken, dass es wirklich wichtig ist. Wir denken, wenn wir unser militärisches Engagement im Jemen-Bürgerkrieg beenden, werden wir eine Menge Leben retten und wir werden die USA sicherer machen. Ich bin zuversichtlich, dass das passieren wird. Offensichtlich wird sich die Trump-Regierung dagegen wehren. Aber wir glauben, dass dies eine der wichtigsten Fragen der nationalen Sicherheit ist, die der Kongress in Betracht ziehen kann.

