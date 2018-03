Syrische Armee sichert Rückzug vieler Familien aus Ost-Ghouta – Gerettete berichten ” Wir haben in Angst unter den Extremisten gelebt”

Einheiten der syrisch-arabischen Armee haben am Samstag den Rückzug einer Reihe von Familien gesichert, die von den Terrororganisationen in der Stadt Mesraba im östlichen Ghouta in der Landschaft von Damaskus festgehalten wurden.

Nach Angaben eines Reporters der syrischen Nachrichten SANA haben die Einheiten der Armee Dutzenden von Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, die von terroristischen Organisationen als menschliche Schutzschilde festgehalten wurden, den Rückzug ermöglicht.

Der Reporter berichtete, dass die Familien in eines der behelfsmäßigen Zentren verlegt würden und versorgt würden.

Die befreiten Familien sagten, sie hätten sich geweigert, mit den Mitgliedern terroristischer Organisationen die Ortschaft Misraba zu verlassen und warteten stattdessen auf die Ankunft der syrischen Armee, damit diese sie befreien und in sichere Gebiete bringen könnte.

Terrororganisationen halten immer noch Hunderte von Familien im Osten von Ghouta fest, die sie davon abhalten, das Kampfgebiet über die zwei humanitären Korridore zu verlassen, die zum Lager al-Mliha und al-Wafedeen führen.

Indes sollen Bewohner von Ost-Ghuta den syrischen Militärs und Mitarbeitern des russischen Versöhnungszentrums gedankt haben. Wie ein Zivilist sagte, haben sie unter den Extremisten in Angst gelebt.

„Sie haben die Preise für Lebensmittel in die Höhe getrieben, ein hartes Lebensregime eingeführt – man hat sogar für die geringste Sünde den Kopf verlieren können. Nun hat die syrische Armee Misraba befreit. Jetzt ist dort alles ruhig“, berichtete er.

Der Sprecher des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, Generalmajor Wladimir Solotuchin, teilte folgendes mit:

„Am Sonntag wurden 52 Zivilisten, darunter 26 Kinder, aus Ost-Ghuta evakuiert. Jetzt befinden sie sich auf dem Gelände einer ehemaligen Fahrschule in der Ortschaft Adra. Die humanitäre Situation wird geklärt. Innerhalb von zwei Tagen können sie die nötige Hilfe, auch medizinische, in Anspruch nehmen“, sagte Solotuchin.

