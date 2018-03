Putin: Moskau ist jederzeit bereit, Raketenfrage mit USA zu erörtern (Sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20180310319870696-russland-usa-raketenfrage/10.03.2018

Russlands Präsident Wladimir Putin ist seinen eigenen Worten zufolge zu jeder Zeit bereit, mit den USA alle Fragen zu erörtern, darunter auch die sogenannte Raketenfrage.

„Lassen Sie uns ruhig hinsetzen, reden und alle Fragen lösen. Ich denke, dass der jetzige US-Präsident gewillt ist, dies zu tun. Es gibt aber jene Kräfte, die ihm nicht ermöglichen wollen, dies zu tun. Wir sind bereit, beliebige Fragen zu besprechen, darunter auch die Fragen in Bezug auf Raketen, Cyberraum und Anti-Terror-Kampf“, wird Putin vom TV-Sender NBC zitiert.

Zuvor hatte Putin dem TV-Sender NBC ein Interview gegeben. Ein Teil dieses Interviews wurde am Freitag ausgestrahlt.

In seiner diesjährigen Jahresrede hatte Putin neben den innenpolitischen Problemen auch die jüngsten Errungenschaften der russischen Rüstungsindustrie aufgezählt. Unter anderem berichtete er über die „unschlagbare“ schwere Interkontinentalrakete „Sarmat“, über den Fla-Raketenkomplex „Kinschal“ („Dolch“) und über Laser- und Hyperschall-Komplexe.

Bei all dem betonte Putin jedoch, dass Moskau nicht vorhabe, irgendjemanden anzugreifen. Die neuen russischen Waffen stellen ihm zufolge keine Gefahr für jene dar, die Russland ebenso nicht anzugreifen planen.

Nachdem Putin sechs völlig neue strategische Waffen vorgestellt hatte, riefen US-Senatoren den amerikanischen Außenminister Rex Tillerson dazu auf, den Dialog mit Moskau zu suchen, um die Abrüstungsverträge zwischen beiden Staaten zu erneuern.

