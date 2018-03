Kein Ostermarsch ohne junge Welt Noch Verteiler für 50.000 Zeitungen gesucht. Haben Sie schon bestellt? (jungewelt.de/verteilen)

Eine klare Haltung gegen Krieg und Hochrüstung ist zentraler Standpunkt der jungen Welt. Deshalb darf sie nirgends fehlen, wenn über die Osterfeiertage die Friedensbewegung in mehr als 70 Orten auch in diesem Jahr die traditionellen Ostermärsche veranstaltet. Zwei ihrer zentralen Themen sind die Abschaffung der Atomwaffen und die dringend nötige Abrüstung. Wenn Sie sich beteiligen möchten, melden Sie sich bitte bei unserem Aktionsbüro.

weiter hier

https://www.jungewelt.de/artikel/328785.kein-ostermarsch-ohne-junge-welt.html

