Ein Amerikaner aus der Karl-Marx-Allee. Der Internationalist Victor Grossman wird 90 Jahre (junge Welt)

»Eine Welt ohne Hunger, Krieg und Not – das war das Credo meines Lebens«, sagte Victor Grossman schon vor 20 Jahren in einem Film, der mit ihm gedreht wurde. Seitdem hat er einfach weitergemacht, hat Bücher und Zeitungsartikel geschrieben, so manchen Leserbrief, auch an die junge Welt. Er hält Ansprachen mit seinem liebenswerten New Yorker Akzent und ist noch immer an der Spitze von Demos wie dem Ostermarsch zu finden. Denn die Ursachen dafür, dass Hunger, Krieg und Not herrschen, halten sich hartnäckig. Die Gegenkräfte müssen gebündelt werden, und man darf dabei nicht verhalten agieren. Das ist und bleibt die Überzeugung des jüdischen Kommunisten Stephen Wechsler, so sein bürgerlicher Name.

weiter hier

https://www.jungewelt.de/artikel/328767.ein-amerikaner-aus-der-karl-marx-allee.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge