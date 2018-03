Venezuela sei einem Angriff ausgesetzt, der dem Krieg der USA gegen Vietnam ähnele – der aber nicht mit Napalm geführt werde, sondern mit einer Wirtschafts- und Finanzblockade, um die Bevölkerung von der Versorgung mit Medikamenten und Lebensmitteln abzuschneiden. Es herrsche eine von außen eingeführte und von den USA aus gesteuerte Hyperinflation.

den ganzen Artikel lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/328682.venezuela-leistet-widerstand.html

