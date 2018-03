Südkoreas Erklärung zum Treffen von Kim und Trump – Überraschende Annäherung zwischen den USA und Nordkorea verkündet. Erklärung Südkoreas im Wortlaut. (Spiegel)

http://www.spiegel.de/politik/ausland/kim-jong-un-trifft-donald-trump-die-erklaerung-aus-suedkorea-im-wortlaut-a-1197207.html

Reaktionen zu USA und Nordkorea „Ein historischer Meilenstein“

Südkorea preist die „Führungsstärke“ des US-Präsidenten. Japan lobt die „Änderung“ in Nordkoreas Haltung. Und Dennis Rodman bittet: „Richten Sie Grüße aus.“ Die Reaktionen zum geplanten Treffen von Kim und Trump.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-und-kim-jong-un-treffen-sich-das-sind-die-reaktionen-a-1197210.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge