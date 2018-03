Dass sich das Innenministerium „durch eine von einem FPÖ-Mitglied geführte Einheit Zugang zu Rechtsextremismus-Daten“ verschaffen habe wollen, wies er als „medial konstruierte Geschichte“ zurück. „Profil“ und „Standard“ hätten „Spekulationen“ über die Ermittlungen gegen BVT-Mitarbeiter verbreitet.

weiter hier:

http://orf.at/m/stories/2429474/2429473/

