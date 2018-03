Sie war die Wunschkandidatin der SPD in den ostdeutschen Bundesländern: Die Neuköllner Bürgermeisterin Dr. Franziska Giffey. Geboren in Frankfurt an der Oder, zuletzt Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln. Nun sieht alles nach einem enormen Karrieresprung aus: Die Genossen wollen sie ins Kabinett holen.

