Der Internationale Frauentag und die Wahrheit über syrische Frauen

Die kolonialen und meinungs-unterdrückenden Medien nutzten die Gelegenheit des Internationalen Frauentags, um zu versuchen, syrische Frauen zu beleidigen, indem sie sich in kriminellen Lügen über Syrien ergehen und die Stimmen syrischer Frauen ignorierten. Kein Bericht über den Internationalen Frauentag und syrische Frauen stellte fest, dass sie nur sieben Jahre, nachdem die französischen Besatzer das Land verlassen hatten, bereits das volle Wahlrecht innehatten. Sie haben Jobs. Sie erhalten für ihre Arbeit in Syrien den gleichen Lohn wie Männer.

Die syrische Verfassung besagt, dass der Vizepräsident den Vorsitz übernimmt, wenn der Präsident arbeitsunfähig wird. Dies ist Syriens Vizepräsidentin, Najah al Attar, PhD (ihr Vater war ein Partisan, der darum kämpfte, die französischen Besatzer zu vertreiben).

In ihren impotenten Versuchen, syrische Frauen anlässlich des Internationalen Frauentags zu beleidigen, behauptete die westliche Presse, dass sie die syrischen Frauen befragt habe, die unter der Besatzung von Terroristen in Ost-Ghouta leben. Die Interviews waren so absurd, dass man sich fragen könnte, wer die Drehbücher geschrieben hatte. Angeblich verbringen sie ihren Tag mit dem Unmöglichen, „Menschen beizubringen, wie sie reagieren, wenn sie von chemischen Waffen getroffen werden.“



Entführte und gefangene syrische Frauen, die in Käfigen eingesperrt zur Schau gestellt werden, aber nicht als Teil der #MeToo Bewegung gesehen werden.

Die skandalöseste Fälschung von Berichten anlässlich des Internationalen Frauentags und über syrische Frauen stammt aus dem Nahen Osten. Quelle ist der illegale Abkömmling der inzestuösen Verschmelzung von The Guardian und Al Jazeera. Der TV-Sender Al Jazeera, ist im Besitz der schmutzigen Tankstelle für Terror-Sponsoring in Katar.

hier die englischsprachige Fassung der Artikels mit weiteren Bildern:

http://www.syrianews.cc/international-womens-day-the-truth-about-syrian-women/

