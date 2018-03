„Das Parlament repräsentiert nicht die Bürger“ Ein Interview mit Oskar Lafontaine zu Armut, Flucht und Krieg.

von Stefan Korinth

Oskar Lafontaine, saarländischer Oppositionsführer und früherer Parteivorsitzender der Linken, spricht im Interview mit Rubikon über die Idee einer linken Sammlungsbewegung in Deutschland und über innerparteiliche Kontroversen in der Flüchtlingsdebatte. „Eine Linke darf sich nicht nur um die zehn Prozent der Flüchtlinge kümmern, die es bis hierher schaffen“, sagt Lafontaine. Mit ihm sprach Stefan Korinth.

Zum Interview: https://www.rubikon.news/artikel/das-parlament-reprasentiert-nicht-die-burger

