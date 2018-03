Putin: Die USA haben während des Putsches der Ukraine „Russland grob und unverschämt betrogen“

Putin sagte in einem Interview.US nutzte Russland, um zu verhindern, dass der ukrainische Führer Wiktor Janukowitsch sein Militär gegen Aufständische in Kiew einsetzte und dann Moskau „betrog“, indem er einen bewaffneten Putsch unterstützte, x

„Hier ist etwas, das nicht öffentlich bekannt ist.“ „In diesem Moment haben unsere amerikanischen Partner uns angerufen und gebeten, alles zu tun – und das ist fast ein Zitat -, um sicherzustellen, dass Janukowitsch die Armee nicht benutzte, so dass die Opposition die Plätze und Regierungsgebäude zu seinen eigenen Bedingungen und gehen auf die Umsetzung des Abkommens. “

Putin sagte, Moskau habe dieser Bitte zugestimmt, nur um zu sehen, dass die Situation am nächsten Tag zu einem ausgewachsenen bewaffneten Staatsstreich eskaliere. „Sie hätten uns wenigstens anrufen, etwas tun, ein Wort sagen können! Sie hätten sagen können: „Es war ein Fall von Agenten, die aus der Reihe traten, aber wir werden es beheben und alles in die Grenzen des Gesetzes stellen“, sagte er.

„Kein Wort! Im Gegenteil, es gab die volle Unterstützung derjenigen, die diesen Staatsstreich verübten „, erinnerte sich Putin. „Das haben sie mit ihren eigenen Händen gemacht. Wie können sie die derzeitige Führung nicht unterstützen? Sie stellen sich in eine Ecke. “

„Das erste Mal, als der Betrug so grob und unverschämt durchgeführt wurde.“ Es war das erste Mal, dass die USA ein Versprechen so schnell gebrochen hatten und sich nicht einmal die Mühe machten, ihre Taten durch geeignete Kanäle zu erklären, fügte Putin hinzu.

„Sie hätten verstehen müssen, dass all dies in der Nähe unserer Grenzen geschah. Es gibt viele Leute, die sich als Russen identifizieren oder sich als eng mit Russland verbunden betrachten, … [Ukraine] ist ein Land, mit dem wir jahrhundertealte besondere Beziehungen haben. Wir hatten ein integriertes Produktions-, Energie- und Transportsystem. Wie kann man all diese Dinge nicht berücksichtigen? “

https://www.rt.com/news/420785-ukraine-coup-us-putin/

