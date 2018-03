Professor Michel CHossudovsky breaks down the options for the Republic of Korea (ROK) and invokes a talk he presented to the country’s National Assembly on the 21st of February. In this 30 minute interview from Cebu, Professor Chossudovsky critiques the Trump Administration’s ‚bloody nose‘ strategy, relays his impressions of the ROK political climate and the ROK President, and outlines where Japan fits into the overall dynamic unraveling in the West Pacific.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge