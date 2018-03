Kampfmilizen in Ost-Ghouta beschiessen Zivilkonvoi von 300 Familien, mindestens 3 Fahrzeuge ausgebrannt (RT)

Die im Ostteil von Ghouta in Damaskus verschanzten Milizen haben einen Konvoi von Zivilisten angegriffen, die versuchten, Ghouta zu verlassen. Sie beschossen das Gebiet, in dem ihre Verwandten und Journalisten gewartet hatten, sagte das russische Militär.

Die bewaffneten Gruppen feuerten auf einen zivilen Konvoi von etwa 300 Familien, die versuchten, Ost-Ghouta über einen humanitären Korridor zu verlassen, sagte der Sprecher des russischen Versöhnungszentrums in Syrien am Donnerstag gegenüber Journalisten. Der Konvoi kam nur einen Kilometer vom Ausgang entfernt unter Beschuss, wo Verwandte der Bewohner von Ost-Ghouta mit Journalisten warteten. Es war nicht sofort klar, ob es Opfer im Angriff gab, aber mindestens drei Autos wurden als Folge des Beschusses zerstört.

https://www.rt.com/news/420797-syria-ghouta-shelling-civilians/

