Gemeinsame Pressemitteilung der teilnehmenden Organisationen für die Demonstration zum Fukushima-Jahrestag „Die nukleare Kette brechen!“

73 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki, 32 Jahre nach Tschernobyl und 7 Jahre nach Fukushima: Wir müssen die nukleare Kette weltweit brechen, um das atomare Zeitalter Geschichte werden zu lassen! Deshalb ruft ein breites Bündnis zur Fukushima-Demonstration in Berlin auf.

Mit hunderten Windrädern (Kazaguruma) werden die Teilnehmenden für ein Ende der Atomenergie und für die Energiewende demonstrieren.

KAZAGURUMA-DEMO: Die nukleare Kette brechen!

Samstag, 10.03.2018,

13.00 Uhr Pariser Platz (Brandenburger Tor)

Dazu erklärt der Jochen Stay (Sprecher .ausgestrahlt): „Sieben Jahre nach Fukushima ist Deutschland noch immer zweitgrößter Atomstrom-Produzent in der EU. Der Atomausstieg ist eine Schnecke. Die alten Meiler werden nicht weniger gefährlich, wenn ein Abschaltdatum beschlossen ist. Wir fordern, die noch laufenden sieben Reaktoren sofort abzuschalten.“

Derzeit versucht die Atomindustrie, in einigen EU-Ländern mit neuen – unwirtschaftlichen und deshalb hoch subventionierten Reaktorprojekten – eine Wiederkehr dieser gefährlichen Technologie zu erreichen. „Dass ausgerechnet das Atomausstiegsland Deutschland wiederholt kneift und höchst umstrittene AKW-Bauten wie Hinkley Point C in England oder Paks II in Ungarn nicht EU-rechtlich untersuchen lassen will, ist dabei höchst bedauerlich“, kritisiert Christoph Rasch, Pressesprecher von Greenpeace Energy

Dazu Uwe Hiksch (NaturFreunde Deutschlands): „Die NaturFreunde fordern ein weltweites Verbot von Uranabbau. Die sogenannte zivile Nutzung der Atomenergie und die militärische Herstellung von Atombomben sind zwei Seiten einer Medaille. Deutschland muss den Atomverbotsvertrag beitreten und den EURATOM-Vertrag kündigen.“

Ablauf der Demonstration:

13.00 Uhr: Auftakt-Performance

Kazuma Glen Motomura – Mad World Dance

Redner*innen Auftaktkundgebung:

Dr. Hiroomi Fukuzawa (Sayonara Nukes Berlin)

(Sayonara Nukes Berlin) Günther Hemeyer ( BI Lüchow-Dannenberg)

( BI Lüchow-Dannenberg) Michael Müller (Bundesvorsitzender NaturFreunde Deutschlands)

(Bundesvorsitzender NaturFreunde Deutschlands) Jochen Stay (Sprecher von .ausgestrahlt)

14.00 Uhr Beginn Demo

Demo-Strecke: Auftakt-Kundgebung: Pariser Platz, Unter den Linden, Friedrichstraße, Französische Straße, Charlottenstraße, Unter den Linden, Abschluss-Kundgebung: Pariser Platz

14.45 Uhr Redner*innen Abschlusskundgebung:

Dr. Alex Rosen (Vorsitzender der deutschen Sektion von IPPNW)

(Vorsitzender der deutschen Sektion von IPPNW) Christoph Rasch (Pressesprecher Greenpeace Energy)

(Pressesprecher Greenpeace Energy) Sascha Hach (Vorstandsmitglied ICAN)

15.15 Uhr Abschluss-Performance

Kunst & Musik von Sympathetic Cardiogram (Daichi Matsusaki & Fumihiro Ono)

Rückfragen:

Uwe Hiksch, hiksch@naturfreunde.de, Tel.: 0176-62015902

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge