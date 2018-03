Zivilisten in Ost-Ghouta zeigen syrische Fahne / fordern Terroristen zum Abzug auf

Zivilisten in Ost-Ghouta zeigen die syrische Landesfahne und protestieren gegen die Terroristen in Hammouriah, der größten Stadt Ost-Ghoutas.

Kürzlich erschienenes Videomaterial, das online veröffentlicht wurde, zeigt einen syrischen Zivilisten, der mit seinem Mobiltelefon an einem Hauptplatz in der Stadt Hammouriah filmt. In den Aufnahmen ist die syrische Staatsfahne zu sehen.

Dem Video zufolge forderte der Syrer die Bewohner auf, die „Weiße Flagge“ zu zeigen – ein Zeichen dafür, dass sie sich den syrischen Regierungstruppen ergeben sollten.

Eine weitere Videoequenz soll eine eine Gruppe von Männern zeigen, die sich filmen lassen und dabei die Anti-Assad Kampfeinheiten aufgefordert haben, ihre Territorien zu verlassen und die Truppen der syrischen Armee willkommen zu heißen.

Berichten zufolge werden geheime Verhandlungen zwischen der syrischen Armee und Vertretern von Hamuriya und Mesraba geführt, um Zivilisten zu evakuieren und die beiden Städte ohne Kampf zu übergeben.

Quelle:

https://muraselon.com/en/2018/03/breaking-civilians-raise-syrian-army-flag-challenge-rebels-largest-e-ghouta-town/

