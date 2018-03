Wolfram Kastner gegen Kriegsdenkmäler (arte TV)

arte-tv zeigt einen Film zu den Aktionen von Wolfram P. Kastner und HP Berndlgegen Kriegerdenkmäler, deren militaristischer Geist von der Bundeswehr gepflegt und bekränzt wird:

https://www.arte.tv/de/videos/081488-000-A/wolfram-kastner-gegen-kriegsdenkmaeler/

Wolfram Kastners Kindheit war von den Folgen des zweiten Weltkrieges geprägt. Für ihn sind die Botschaften auf deutschlands Kriegsdenkmälern im Wortlaut von Kaiserreich und Nazizeit längst nicht mehr zeitgemäß. Mit seinen provokanten Kunstaktionen möchte er darauf aufmerksam machen und nimmt sogar Anzeigen und Geldstrafen in Kauf.

